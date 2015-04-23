台湾股市：盘中涨逾2%创七年半高位，金融股表现亮眼

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透台北4月23日 - 台湾股市周四盘中涨逾2%，创近七年半高位，表现优于区域股市；其中金融保险类指数涨幅一度逾5%。
本地时间12:12，加权股价指数 涨幅缩至1.87%；稍早一度涨2.02%至9,807.32点。金融保险类指数 大涨4.84%，其中台湾最大金融控股公司--国泰金 跳涨5.45%。
台湾股市前波盘中高位为2007年10月30日的9,859.65点。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。