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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 12:27 BJT

台湾股市：盘中涨逾2%创七年半高位，金融股表现亮眼

路透台北4月23日 - 台湾股市周四盘中涨逾2%，创近七年半高位，表现优于区域股市；其中金融保险类指数涨幅一度逾5%。

本地时间12:12，加权股价指数 涨幅缩至1.87%；稍早一度涨2.02%至9,807.32点。金融保险类指数 大涨4.84%，其中台湾最大金融控股公司--国泰金 跳涨5.45%。

台湾股市前波盘中高位为2007年10月30日的9,859.65点。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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