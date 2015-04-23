香港数据：1-3月失业率持平于3.3%，就业不足率微跌0.1个百分点

路透香港4月23日 - 香港政府周四公布，今年1月至3月的失业率继续维持在3.3%，连续九个期间保持这水平；就业不足率则下跌0.1个百分点至1.4%。

统计处表示，期内各行业的失业率（不经季节性调整）的变动不一，上升主要见于建造业及零售业，而下跌则主要见于地产业及资讯及通讯业。就业不足率方面，下跌主要见于楼房装饰、修葺及保养业及运输业。

总就业人数由去年12月至今年2月期间的380.75万人，下跌至今年1-3月期间的380.11万人。期内劳动人口为392.84万人。

劳工及福利局局长张建宗表示，“劳工市场在1-3月大致保持稳定，经季节性调整的失业率连续第九个期间维持不变于3.3%的低水平。总就业人数和劳动人口按年皆续见增长。”

他续称，短期就业前景将继续视乎整体经济情况及营商气氛。近期旅客消费放缓，须小心观察对相关行业就业情况的潜在影响。

失业率(%) 就业不足率(%)

15年1-3月 3.3* 1.4*

14月12月-15年2月 3.3 1.5

14年11月-15年1月 3.3 1.6

14年10-12月 3.3 1.6

14年9-11月 3.3 1.6

14年8-10月 3.3 1.5

14年7-9月 3.3 1.5

14年6-8月 3.3 1.4

14年5-7月 3.3 1.5

14年4-6月 3.2 1.5

14年3-5月 3.1 1.5

14年2-4月 3.1 1.4

14年1-3月 3.1 1.2

注： *初步数据。（完）

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