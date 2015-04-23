中国汇市：人民币早盘小幅走弱，但贬值压力基本缓解市场陷入观望

路透北京4月23日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走弱，中间价则微升。交易员表示，国际美元指数显露疲态，人民币近期贬值压力基本缓解，早盘行情平淡，波动幅度尚不足30个点子，结售汇相对均衡，市场更多在观望，继续在窄幅盘整中寻觅方向。

交易员称，离岸人民币汇价甚至高于在岸，印证人民币贬值压力的缓解，而这与国际美元指数 最近显露疲态的走势一致，加上中国国家领导人此前放话人民币不应继续贬值，人民币短期料在6.18-20之间徘徊，但不排除继续走升的可能。

"人民币没有太大贬值压力了，离岸（美元）都在境内上面，两者就20-50个点的价差...境内（美元）没有上升的动力。"一股份制行交易员指出。

北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.1973元，上日收报6.195元。今日人民币兑美元中间价 为6.1281元，上日中间价为6.129元。

上述股份制行交易员并认为，上个月伴随国际美元指数冲上100高位，人民币贬值压力陡增，这也是今天公布的银行代客结售汇逆差创下有纪录以来新高的重要理由，预计4月的银行代客结售汇逆差水平应该会大大下降，从这个角度而言，跨境资本流出的压力也会缓解，毕竟中国外汇储备还是有保障的。

不过，跨境资本流出亦已经引发监管层的关注。国家外管局国际收支司司长管涛周四称，人民币汇率双向波动加强，跨境资金流动震荡加剧，资金呈现流出压力。未来跨境资本流动仍将呈现震荡走势，美国货币政策正常化和美元升值对中国资本流动影响逐渐显现但冲击有限，不排除部分企业债务负担过重，存在货币错配，但外管局暂时不会采取新的控制资金流出的措施。

中国国家外汇管理局周四公布，3月银行结售汇连续第八个月录得逆差，规模4,062亿元人民币（等值660亿美元） 创2010年有记录以来最大。其中，银行代客结售汇逆差3,562亿元，为连续第七个月逆差且亦创2010年来最大规模；银行自身结售汇逆差499 亿元。

全球汇市方面，英镑周四早盘守在一个多月高位，此前表现好于其他主要货币，因英国央行公布的最新会议记录没有预期中的那么温和。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2800/50，上日尾盘为6.274。

北京时间12:02，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1944/64元，上一交易日尾盘报6.1933元。