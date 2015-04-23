银行观点：香港可在发债、融资等范畴，把握＂一带一路＂机遇--恒生

路透香港4月23日 - 香港恒生银行 最新发表的报告指，香港可在数个范畴发挥优势，把握内地＂一带一路＂带来的机遇，包括发行基建收入债券、为工程项目提供融资、作为举行双边会议及进行合约条款谈判地点，及物流及海运服务等方面。

恒生银行最新一期《香港经济月报》称，基础设施互联互通相信只是建立欧亚经济带的第一步，中方领导今后很可能以＂一带一路＂为基础，实现中资企业＂走出去＂的策略。

报告指出，近月资产价格上扬，反映市场普遍认同＂一带一路＂计划前景可期。考虑到基建项目存在投资回报期长、前期投资额高的特点，倘任何一方对其他参与者能否完成各自责任存疑，＂一带一路＂计划恐难竟全功。但目前看来＂一带一路＂计划符合多方利益，故很可能成为指导内地经济长远发展的重要方针。

至于香港能在＂一带一路＂计划中扮演什么角色，报告指出，一般意见认为香港应该尽早行动，把握先发者优势。但先发者并不必然享有优势，策略重点始终在于先发者能否找到与自身优势匹配的市场。考虑到区内独特的经济条件以及基建投资的特点，报告认为香港在数个范畴，把握＂一带一路＂带来的机遇。

根据亚洲开发银行(Asian Development Bank)推算，在2010年至2020年间，新兴亚洲国家基建项目涉及的资金需求每年高达逾8,000亿美元。即使内地政府已经斥资巨款单独及联合创立不同金融机构，支持区内基建项目融资，但其估算，资金缺口仍然相当庞大。剩余的资金需求只能由私人资金填补。

在这方面，香港可扮演重要角色，释放资金供应。透过风险共担，风险对冲及风险分散，香港的金融市场可协助投资者形成对项目风险的判断。过往历史显示，债券持有人获偿次序一般先于股票持有人。因此，市场可能对基建收入债券(infrastructure revenue bonds)较感兴趣。而香港作为主要离岸人民币债券发行中心，在协助发行人民币基建收入债券上可发挥重要作用。

此外，除了提供交易平台外，香港能否再进一步直接为工程项目提供融资也值得硏究。去年在资产管理规模介乎10亿美元至90亿美元的主权财富基金当中，超过五成均有涉足基建项目。香港目前公共财政状况稳健，应具能力支持区内的基建项目。而基建项目有望带来稳定回报，且能有效对冲通胀风险，近期宣布成立的＂未来基金＂或可考虑作相关投资。

报告又指，香港拥有达到国际水平的金融专才，且在创造多元化金融产品具丰富经验，相信有能力为中资企业作海外融资提供优质服务。此外，在基建合约谘询方面，香港拥有众多熟识国际事务的法律人才，为举行双边会议及进行合约条款谈判的合适地点。