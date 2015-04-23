投行观点：挪威央行2015年可能两度降息，因经济疲软-瑞典商业银行

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
该券商预期央行在2015年将两次降息，分别是在5月和年底前。之后，央行料维持利率不变，直至2018年底，但有明显的下行风险。
“我们分析师认为货币政策可以对经济的转型做出巨大贡献。但这需要央行采取更积极的举措，而国内外的低利率则让这个任务变得艰巨，”瑞典商业银行写道。
挪威央行在3月货币政策报告中表示，可能在5月或6月会议上将利率从当前的1.25%降至纪录低位1.0%，之后几年将维持利率在该水准。
瑞典商业银行并表示，如果经济较预期更加恶化，不排除量化宽松或干预汇市，不过央行曾表示，这样的选项目前不在议程内。
瑞典商业银行预测，到2015年底，挪威克朗兑欧元将从目前的约8.4走贬至9.0左右。(完) (编译 张明钧/戴素萍 审校 于春红/李爽)
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