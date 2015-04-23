投行观点：挪威央行2015年可能两度降息，因经济疲软-瑞典商业银行

该券商预期央行在2015年将两次降息，分别是在5月和年底前。之后，央行料维持利率不变，直至2018年底，但有明显的下行风险。

“我们分析师认为货币政策可以对经济的转型做出巨大贡献。但这需要央行采取更积极的举措，而国内外的低利率则让这个任务变得艰巨，”瑞典商业银行写道。

挪威央行在3月货币政策报告中表示，可能在5月或6月会议上将利率从当前的1.25%降至纪录低位1.0%，之后几年将维持利率在该水准。

瑞典商业银行并表示，如果经济较预期更加恶化，不排除量化宽松或干预汇市，不过央行曾表示，这样的选项目前不在议程内。