《热点透视》研发成果能否获用户点赞，将决定Facebook获利增长

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Robert Cyran

路透纽约4月22日 - Facebook 将一季度营收中的30%花在了研发上。那几乎是谷歌 研发投入比例的两倍，苹果 的10倍。而Facebook一季度营收同比增幅为42%，略低于华尔街预期。为了维持增长率只增不减，那些研发投资的每一块钱都必需产生效益。

这并不是说Facebook业绩不好。它的营收增长率对于一家像它这么庞大的公司来说，已可谓惊人。Facebook现在拥有了更多用户，并吸引他们更频繁地登录，也从一般用户那里赚到更多钱--其中有越来越多来自一度不被看好的移动平台。Facebook目前每月用户数有14.4亿人，其中有9.36亿人每天都用Facebook。

然而一年前Facebook的营收增长率高达70%，而且分析师们对这次业绩的期待原本还是要更高。可惜强势美元没有起到帮助。但Facebook想要开发全新客户，或是想说服用户花更多时间使用它，已经变得越来越难。这很正常，没有哪家公司能永远保持远高于基本经济增速的成长步伐。

若能得到英明妥善安排，Facebook的巨额研发投资将能确保公司未来几年实现获利增长。Facebook正在雇人开发即时讯息服务，提高广告投放的精准度，和打造支付系统等附加服务。它在收购竞争对手时也表现得毫不心慈手软。第一季研发支出中，有超过一半被用于收购WhatsApp等公司的无形资产摊销上。鉴于老板扎克伯格乐意收购对手，再加上之前收购Instagram等公司取得了巨大成功，Facebook的并购兴趣可能还将继续保持强劲。

不过，这的确很费钱。Facebook第一季获利同比就出现了下滑。股东们并没有因此感到不快--他们在周三晚间只是小幅拉低了Facebook股价，该公司股票基于今年预估获利的市盈率(P/E)仍为逾40倍。只要用户认同所有研发投入带来的任何成果，愿意点赞，投资者或许都有理由相信，Facebook未来几年的增长速度哪怕慢一点，但仍能让他们满意。(完)