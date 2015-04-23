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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 12:55 BJT

《全球汇市》美元重新站稳脚跟，新西兰元受该国央行评论打击

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0710 1.0725 -0.14 -11.47 1.2097

美元/日圆 119.71 119.90 -0.16 +0.03 119.68

欧元/日圆 128.21 128.59 -0.30 -11.44 144.78

美元/瑞郎 0.9698 0.9713 -0.15 -2.44 0.9941

英镑/美元 1.5030 1.5032 -0.01 -3.49 1.5573

美元/加元 1.2244 1.2236 +0.07 +5.39 1.1618

澳元/美元 0.7752 0.7751 +0.01 -5.09 0.8168

新西兰元/美元 0.7583 0.7659 -0.99 -2.74 0.7797

澳元/日圆 92.800 92.930 -0.14 -5.06 97.750

新西兰元/日圆 90.780 91.830 -1.14 -2.71 93.310

英镑/日圆 179.92 180.23 -0.17 -3.47 186.38

澳元/新西兰元 1.0220 1.0103 +1.16 -2.38 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧/许娜/刘秀红/王颖；审校 戴素萍/白云/李爽/于春红)

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