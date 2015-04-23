美国能源：奥巴马政府寻求在动用紧急石油储备方面获得更大授权

路透华盛顿4月22日 - 美国奥巴马政府希望获得更大的国会授权，以便能动用紧急石油储备来抑制国际油价飙升，此举旨在让设立已40年之久的紧急油储发挥更积极的作用。

在阿拉伯石油禁运后，美国国会在1975年批准设立战略石油储备(SPR)。自那以来，SPR一直是使美国经济免遭原油进口中断影响的防御武器。

奥巴马政府周二敦促国会扩大总统的权力，允许总统在全球供应出现紧急情况或油价飙升时动用SPR，即便石油进口并未切断。奥巴马政府是在四年一次的能源评估前提出该要求的。能源评估是让美国能源政策现代化的措施愿望清单。

“SPR相关法律明显已过时，妨碍了SPR的恰当使用，”曾在克林顿和小布什(布希)担任总统期间负责监管SPR的John Shages说。

在奥巴马提出这一要求之际，正值美国采油热潮使其对进口石油的依存度降低。2014年美国对进口石油的依存度约为27%，为1985年以来的最低水平。

能源评估称，将SPR运至炼油厂的能力也有待升级和改善，这项工作可能最多耗资20亿美元。