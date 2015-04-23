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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 14:28 BJT

表格：瑞士3月贸易顺差扩大至25.25亿瑞郎

路透苏黎世4月23日 - 联邦海关办公室周四公布，瑞士3月出口额较上年同期实质上升4.2%，至179.45亿瑞郎。

整体来看，3月贸易顺差为25.25亿瑞郎。

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2015年3月 2015年2月 2014年3月

进口 15,420 13,882 15,334.4

出口 17,945 16,198 17,330.7

顺差 2,525 2,316 1,996.3

注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。(完)

(编译 高琦 审校 龚芳)

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