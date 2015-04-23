表格：瑞士3月贸易顺差扩大至25.25亿瑞郎

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透苏黎世4月23日 - 联邦海关办公室周四公布，瑞士3月出口额较上年同期实质上升4.2%，至179.45亿瑞郎。
整体来看，3月贸易顺差为25.25亿瑞郎。
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2015年3月 2015年2月 2014年3月
进口 15,420 13,882 15,334.4
出口 17,945 16,198 17,330.7
顺差 2,525 2,316 1,996.3
注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。(完)
(编译 高琦 审校 龚芳)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。