德国数据：5月GFK消费者信心指数升至10.1，为13年半以来最高

以下为详细数据：

15年5月 15年4月 14年5月

消费者信心指数 10.1 10.0 8.5

消费者信心指数分项 15年4月 15年3月 14年4月

购买意愿 58.3 63.0 48.6

收入预期 55.1 53.1 52.3

景气循环预期 35.3 36.8 32.1

注：GfK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。

数值为正即预示民间消费将同比增长，为负则预示将较上年同期下滑。

根据GfK，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。

受访者被问及“你认为现在是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。

收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。