德国数据：5月GFK消费者信心指数升至10.1，为13年半以来最高

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
以下为详细数据：
15年5月 15年4月 14年5月
消费者信心指数 10.1 10.0 8.5
消费者信心指数分项 15年4月 15年3月 14年4月
购买意愿 58.3 63.0 48.6
收入预期 55.1 53.1 52.3
景气循环预期 35.3 36.8 32.1
注：GfK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。
数值为正即预示民间消费将同比增长，为负则预示将较上年同期下滑。
根据GfK，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。
受访者被问及“你认为现在是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。
收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。
景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完) (编译 高琦/孙茉莉/张若琪 审校 李春喜/蔡美珍/艾茂林)
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