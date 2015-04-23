法国数据：4月企业活动不振，服务业和制造业PMI都逊于预期

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
制造业萎缩幅度略大于3月，PMI从上月48.8降至48.4。此前分析师的预期为升至49.2。
总体而言，Markit综合PMI为50.2，略高于荣枯分界线50，为连续三个月实现扩张以来最低值。
“尽管成本进一步明显下降，但新业务增长仍走软，彰显法国企业面临的竞争挑战，”Markit经济学家Jack Kennedy称。(完) (编译 高琦/刘秀红; 审校 王兴亚/龚芳)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。