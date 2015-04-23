版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 15:16 BJT

法国数据：4月企业活动不振，服务业和制造业PMI都逊于预期

制造业萎缩幅度略大于3月，PMI从上月48.8降至48.4。此前分析师的预期为升至49.2。

总体而言，Markit综合PMI为50.2，略高于荣枯分界线50，为连续三个月实现扩张以来最低值。

“尽管成本进一步明显下降，但新业务增长仍走软，彰显法国企业面临的竞争挑战，”Markit经济学家Jack Kennedy称。(完) (编译 高琦/刘秀红; 审校 王兴亚/龚芳)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐