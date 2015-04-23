路透基点：分众传媒完成14亿美元再融资，向重新挂牌更近一步

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
中国民生银行和花旗集团担任举债派息和贷款条款修订的全球协调人。该10.75亿美元贷款的牵头行兼簿记行有：国家开发银行(香港分行)、中国民生银行、工银国际融资有限公司、美银美林、花旗、瑞信、星展、德意志银行、瑞银、台湾银行香港分行以及台新银行。另有七家银行担任高级联贷的牵头行。
分众传媒2013年3月被财团收购之后从NASDAQ退市，财团的构成者有：公司董事长兼执行长江南春、私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)、中国光大银行、中信资本、复星和方源资本。收购价位37亿美元，是在美国上市的中资企业中最大的私有化案例。
据上海证券报报导，江南春持有26.73%分众传媒股权；方源资本、凯雷、复星和中信资本的股权比例分别为19.71%、19.71%、17.43%以及9.85%。(完) (编译 徐文焰/王颖; 审校 李春喜/王兴亚)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。