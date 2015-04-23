路透基点：分众传媒完成14亿美元再融资，向重新挂牌更近一步

中国民生银行和花旗集团担任举债派息和贷款条款修订的全球协调人。该10.75亿美元贷款的牵头行兼簿记行有：国家开发银行(香港分行)、中国民生银行、工银国际融资有限公司、美银美林、花旗、瑞信、星展、德意志银行、瑞银、台湾银行香港分行以及台新银行。另有七家银行担任高级联贷的牵头行。

分众传媒2013年3月被财团收购之后从NASDAQ退市，财团的构成者有：公司董事长兼执行长江南春、私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)、中国光大银行、中信资本、复星和方源资本。收购价位37亿美元，是在美国上市的中资企业中最大的私有化案例。