中国农业：2015/16年度大豆种植面积可能最多下滑15%--分析师

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京4月23日 - 行业分析人士表示，2015/16年度中国大豆种植面积可能最多下滑15%，因政府的新补贴政策存在不确定性。
中国大豆种植面积连续六年下滑，促使其进口量增长，目前中国进口量占到全球贸易量的65%。这支撑了目前徘徊在四年低点附近的国际大豆价格<0#S:>。
银河期货驻黑龙江省的分析师Liang Yong表示，农民将减少大豆种植面积，因到现在还不知道补贴的政策。黑龙江是中国大豆的主产区。
去年北京取消了大豆收储计划，表示若国内大豆价格跌破每吨4,800元人民币，将对农民进行直补。不过政府尚未公布补贴规模，即便是农民本月开始播种。目前大豆价格在每吨3,600元左右。
银河期货表示，大豆种植面积可能会下降15%，而中国国家粮油信息中心(CNGOIC)和北京东方艾格农业咨询有限公司(Beijing Orient Agri-Business Consultant)则预计降幅不会低于10%。
分析师表示， 2015/16年度黑龙江的大豆种植面积可能最多下滑30%，农民会转作种植玉米和大米。
黑龙江北部一位农民表示，种植玉米比种大豆每公顷可多收入5,000元人民币(806美元)。
美国农业部预测2014/15年度中国将进口7,400万吨大豆，高于前一年度的7,036万吨。(完) (编译 王洋; 审校 龚芳)
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