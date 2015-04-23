表格：英国2014/15财年政府预算赤字减少11.3%，达成目标

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦4月23日 - 英国国家统计局周四公布：
* 英国3月公共部门净借款(PSNB)为67.41亿英镑（路透调查预估为70亿英镑），上年同期净借款为71.77亿英镑
* 英国3月公共部门收支短差(PSNCR)为194.44亿英镑，上年同期为短差159.63亿英镑
详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：
2015年3月 较上年同期变动 2014/15全年 较上年同期变动
银行以外的公共部门净借款 7.4 -5.6% 87.3 -11.3%
中央政府当前收入 52.9 +3.0% 613.4 +3.4%
中央政府当前支出 52.3 -3.1% 648.5 +0.6%
当前预算赤字 1.2 -56.9% 56.9 -19.9 %
公共投资 6.2 +22.0% 30.4 +11.0%
(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
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