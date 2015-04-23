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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 16:53 BJT

表格：英国2014/15财年政府预算赤字减少11.3%，达成目标

路透伦敦4月23日 - 英国国家统计局周四公布：

* 英国3月公共部门净借款(PSNB)为67.41亿英镑（路透调查预估为70亿英镑），上年同期净借款为71.77亿英镑

* 英国3月公共部门收支短差(PSNCR)为194.44亿英镑，上年同期为短差159.63亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：

2015年3月 较上年同期变动 2014/15全年 较上年同期变动

银行以外的公共部门净借款 7.4 -5.6% 87.3 -11.3%

中央政府当前收入 52.9 +3.0% 613.4 +3.4%

中央政府当前支出 52.3 -3.1% 648.5 +0.6%

当前预算赤字 1.2 -56.9% 56.9 -19.9 %

公共投资 6.2 +22.0% 30.4 +11.0%

(完)

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