版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 13:42 BJT

新兴汇市：多数亚币走软，受美元强劲及中国制造业活动欠佳的打压

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.75 119.92 +0.14 -0.08 119.66

坡元 1.3463 1.3479 +0.12 -1.51 1.3260

台币 31.087 31.113 +0.08 +2.03 31.718

韩元 1082.40 1079.60 -0.26 +1.56 1099.30

泰铢 32.42 32.35 -0.22 +1.48 32.90

菲律宾披索 44.25 44.23 -0.05 +1.06 44.72

印尼卢比 12935.00 12895.00 -0.31 -4.29 12380.00

印度卢比 63.08 62.82 -0.41 -0.08 63.03

马币 3.6200 3.6115 -0.23 -3.41 3.4965

人民币 6.1966 6.1950 -0.03 +0.12 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译/审校 张若琪/王兴亚/王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐