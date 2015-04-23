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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 13:55 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国制造业数据逊于预期

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    * 新西兰元/美元下挫1.07%，澳元/新西兰元上涨1.15%，欧元/美元跌0.11%，美元/日
圆跌0.12%
    * 日经指数尾盘上扬0.13%，沪综指午盘中涨0.32%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上
涨0.52%，10年期美债收益率报1.9682%，美国原油期货上升0.25%
    * 汇丰4月中国制造业PMI初值创12个月最低，仍需宽松政策支持 
    * 新西兰央行助理总裁称利率水准仍具刺激效果，不考虑加息 
    * 中国外管局官员称，当前资本流出是意料之中的有序调整，并非资本外逃 
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 张若琪)

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