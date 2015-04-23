《汇市简讯》欧洲盘初：中国制造业数据逊于预期

0539GMT * 新西兰元/美元下挫1.07%，澳元/新西兰元上涨1.15%，欧元/美元跌0.11%，美元/日 圆跌0.12% * 日经指数尾盘上扬0.13%，沪综指午盘中涨0.32%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上 涨0.52%，10年期美债收益率报1.9682%，美国原油期货上升0.25% * 汇丰4月中国制造业PMI初值创12个月最低，仍需宽松政策支持 * 新西兰央行助理总裁称利率水准仍具刺激效果，不考虑加息 * 中国外管局官员称，当前资本流出是意料之中的有序调整，并非资本外逃 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 张若琪)