香港个股：复星集团旗下地产板块确定四大业务，实现保险与地产嫁接

路透上海4月23日 - 在中国最大综合性民营企业--复星国际 “保险＋投资”的模式越来越成熟后，复星旗下地产板块发展战略也基本清晰，近日复星地产确立了直接投资、证券投资等四大业务路线，以充分体现保险资金与地产嫁接的新形势。

周三晚间在美国纽约举行的中美商业领袖圆桌会议上，复星国际董事长郭广昌透露，未来复星地产在全球有四大业务重点，包括海外资产管理平台、直接投资、证券投资和风险创投四大类业务。

据公司新闻稿，目前复星已在日本率先设立地产投资管理平台，透过去年全资收购的日本IDERA公司，已完成了日本两个地产项目的收购，而在地产开发及投资方面，复星地产旗下复地集团上周与澳洲EG基金签约，合作开发澳大利亚的三个项目，这些项目最终价值预计为6.5亿澳元。

在证券投资方面，复星地产将积极寻求全球范围的地产类有价证券的投资机会，以价值投资理念实现超额收益。相对于一般保险地产业务平台，复星地产还将借助母公司综合金融背景，积极投资线上线下（O2O）模式的地产创新业务，同时寻求可以反向进入中国国内市场的海外蜂巢城市资源。

“多层次、多维度的投资逻辑，不仅满足了对接保险的需要，而且丰富了团队能力，在投资时形成了联合作战的多元优势。”复星地产控股总裁徐晓亮表示。

建立或收购保险公司给复星带来源源不断的可投资资金，例如通过收购葡萄牙保险（包括Fidelidade、Multicare及Cares三家保险公司）80%股权，使得复星增加了逾120亿欧元的可供投资资产。去年下半年，复星又收购了专注于特种险的Ironshore公司，以及拥有丰富劳工险业务经验的美国财险公司MIG。未来复星还将继续收购海外保险公司。

对接保险资金，要有符合保险特征的投资标的筛选能力，还要有对地产现金流的深刻认识。传统地产发展商起家的复星地产，其未来业务发展道路自然要更加体现其保险资金元素。