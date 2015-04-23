更新版 1-台湾股市：收升1.9%创七年半高位，政策利多齐聚激励多头

(新增分析师评论)

路透台北4月23日 - 台湾股市周四收盘大涨1.9%，创近七年半高位，表现优于区域股市。分析师表示，因政府迫使热钱买进股票，且沪台通具想象空间。

大盘加权股价指数 收报9,797.49点，涨1.92%；此前收盘高位为2007年10月29日的9,809.88点。今日成交初值 为1,431.70亿台币，上交易日修正后为1,046.85亿。

元大投顾经理周道中指出，两岸金管当局针对沪台通的发言，引发投资人想象空间。不过台湾金管会已经表示需先凝聚台湾民众共识，因此不会在短期内实现。此外，金管会也强化对外资炒汇的限制，此举迫使热钱离开债市流向股市。

〞外资不进股市，就只能离开，但看样子还想多待一会儿。〞他说。

他并提到，今日盘面以金融保险类股表现最亮眼，因相关个股本益比偏低，成为新资金进驻股市的安全标的。

金融保险类指数 今日收盘大涨4.65%，其中台湾最大金融控股公司--国泰金 收高4.67%。

台湾金管会主委曾铭宗稍早表示，针对两岸股市〞沪台通〞(台湾及上海股市互相挂牌交易)的部分，因牵涉较广，须由近而远、由简单到复杂，台湾民众要有共识，才有办法进一步推动。