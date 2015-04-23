更新版 1-台湾股市：收升1.9%创七年半高位，政策利多齐聚激励多头

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(新增分析师评论)
路透台北4月23日 - 台湾股市周四收盘大涨1.9%，创近七年半高位，表现优于区域股市。分析师表示，因政府迫使热钱买进股票，且沪台通具想象空间。
大盘加权股价指数 收报9,797.49点，涨1.92%；此前收盘高位为2007年10月29日的9,809.88点。今日成交初值 为1,431.70亿台币，上交易日修正后为1,046.85亿。
元大投顾经理周道中指出，两岸金管当局针对沪台通的发言，引发投资人想象空间。不过台湾金管会已经表示需先凝聚台湾民众共识，因此不会在短期内实现。此外，金管会也强化对外资炒汇的限制，此举迫使热钱离开债市流向股市。
〞外资不进股市，就只能离开，但看样子还想多待一会儿。〞他说。
他并提到，今日盘面以金融保险类股表现最亮眼，因相关个股本益比偏低，成为新资金进驻股市的安全标的。
金融保险类指数 今日收盘大涨4.65%，其中台湾最大金融控股公司--国泰金 收高4.67%。
台湾金管会主委曾铭宗稍早表示，针对两岸股市〞沪台通〞(台湾及上海股市互相挂牌交易)的部分，因牵涉较广，须由近而远、由简单到复杂，台湾民众要有共识，才有办法进一步推动。
台湾金管会周二强化对外资炒汇的限制，将公司债纳入外资汇入后可投入固定收益及货币市场工具的三成上限规范。 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。