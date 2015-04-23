全球矿业：日本三井物产预计铁矿石供需状况短期内不会改变

路透墨尔本4月23日 - 日本三井物产 澳洲业务负责人周四表示，铁矿石供需局面短期内料不会有变化。

“目前的供需状况在短期至中期内极可能将持续下去，”三井澳洲的执行长Yasushi Takahashi表示。

但他补充称，尽管主要消费国中国的经济增长放缓，但其“铁矿石需求高峰，及钢铁产出高峰尚未到来”。

三井物产是日本按营收计第四大贸易商行，大量投资于澳洲的铁矿石、煤炭和天然气资产，持有力拓 和必和必拓 拥有的矿场以及Woodside Petroleum 运营的天然气项目的权益。(完)