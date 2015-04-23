全球矿业：日本三井物产预计铁矿石供需状况短期内不会改变

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透墨尔本4月23日 - 日本三井物产 澳洲业务负责人周四表示，铁矿石供需局面短期内料不会有变化。
“目前的供需状况在短期至中期内极可能将持续下去，”三井澳洲的执行长Yasushi Takahashi表示。
但他补充称，尽管主要消费国中国的经济增长放缓，但其“铁矿石需求高峰，及钢铁产出高峰尚未到来”。
三井物产是日本按营收计第四大贸易商行，大量投资于澳洲的铁矿石、煤炭和天然气资产，持有力拓 和必和必拓 拥有的矿场以及Woodside Petroleum 运营的天然气项目的权益。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。