路透专访：日本朝日生命计划增持外国债券，减持日债--高管

朝日生命在上一财年减持了2,000亿日圆日本债券，并将到期债券所得款项大多重新投资于外国债券，从而将外国债券持有规模增至5,000亿日圆。

该公司预计美元在明年3月底前将在113-130日圆之间波动，美元兑日圆 周四位于119.94日圆附近。

朝日生命将保持1,800亿日圆的日股持有规模。

“得益于股市上涨，我们获得了收益，”Otsuka说，并称对于其所持有的大约200支股票，可能会根据市况调整投资组合。

朝日生命预计，本财年指标10年期日本公债收益率将在0.20%-0.75%之间波动。

10年期日本公债收益率目前在0.31%左右。

该公司还预计，随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备在今年稍晚升息，美国指标10年期公债收益率将在1.60%-3.10%之间波动。