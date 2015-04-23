路透专访：日本朝日生命计划增持外国债券，减持日债--高管

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
朝日生命在上一财年减持了2,000亿日圆日本债券，并将到期债券所得款项大多重新投资于外国债券，从而将外国债券持有规模增至5,000亿日圆。
该公司预计美元在明年3月底前将在113-130日圆之间波动，美元兑日圆 周四位于119.94日圆附近。
朝日生命将保持1,800亿日圆的日股持有规模。
“得益于股市上涨，我们获得了收益，”Otsuka说，并称对于其所持有的大约200支股票，可能会根据市况调整投资组合。
朝日生命预计，本财年指标10年期日本公债收益率将在0.20%-0.75%之间波动。
10年期日本公债收益率目前在0.31%左右。
该公司还预计，随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备在今年稍晚升息，美国指标10年期公债收益率将在1.60%-3.10%之间波动。
朝日生命预计的日经指数 波动区间较大，为17,000-22,000点，0230GMT，该指数报20,202.08点。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 孙茉莉)
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