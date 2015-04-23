日本股市：日经指数收高但脱离15年高位，券商股涨势不错

路透东京4月23日 - 日本股市日经指数周四收高0.3%，早盘曾触及15 年盘中高位，因投资者买入被视为价值低估且获利前景良好的大型股和券 商股。 日经指数 报收于20,187.65点，脱离稍早高位20,252.12点。 日本烟草 大涨5.3%，野村控股 及大和证券 分别涨2.9%和2.5%。 东证股价指数 上涨0.2%至1,624.87点，稍早触及七年半高位 ；JPX-日经400指数 涨0.3%，至14,754.79点。(完)