日本股市：日经指数收高但脱离15年高位，券商股涨势不错

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京4月23日 - 日本股市日经指数周四收高0.3%，早盘曾触及15 年盘中高位，因投资者买入被视为价值低估且获利前景良好的大型股和券 商股。 日经指数 报收于20,187.65点，脱离稍早高位20,252.12点。 日本烟草 大涨5.3%，野村控股 及大和证券 分别涨2.9%和2.5%。 东证股价指数 上涨0.2%至1,624.87点，稍早触及七年半高位 ；JPX-日经400指数 涨0.3%，至14,754.79点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。