《汇市简讯》美元/日圆无量下跌至119.66后，基金买盘助力反弹

0605GMT * 日本和海外基金从119.66低位再次开始追捧美元/日圆 * 美元从略低于120.00处下跌，成交量极低 * 仍有逢低承接买兴，走势回升可以提供佐证 * 120.00处仍有阻力，因期权人士和多头了结获利 * 日高120.10上方有新的停止位，120.40-50以上有更多 * 买单布局一路向下，下方停止位夹杂在昨日低位119.35以下和119. 00水准 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)