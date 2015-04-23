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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 14:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆无量下跌至119.66后，基金买盘助力反弹

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    * 日本和海外基金从119.66低位再次开始追捧美元/日圆
    * 美元从略低于120.00处下跌，成交量极低
    * 仍有逢低承接买兴，走势回升可以提供佐证
    * 120.00处仍有阻力，因期权人士和多头了结获利
    * 日高120.10上方有新的停止位，120.40-50以上有更多
    * 买单布局一路向下，下方停止位夹杂在昨日低位119.35以下和119.
00水准   (完)
    
        
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 (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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