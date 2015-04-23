更正-更新版1-韩股业绩：现代汽车Q1净利下降，因加大促销力度和外币贬值

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(更正：因英文原文有误，第一段应为连续“第五季”下滑，而非“第四季”)
* 一季度净利为1.9万亿韩元，分析师预估为1.7万亿韩元
* 营业利润减少18%，至1.59万亿韩元
路透首尔4月23日 - 韩国最大的汽车商--现代汽车 周四公布的季度获利呈现连续第五季下滑，此前该公司提高了在美国的促销力度，且海外货币贬值对其海外营收构成拖累。
现代汽车称，第一季净利下滑1%，至1.91万亿(兆)韩元(17.7亿美元)，低于去年同期的1.93万亿韩元。该业绩包含了附属公司起亚汽车的业绩。
尽管业绩高于分析师估值，但获利再次下滑将加大现代增产运动型车(运动休旅车，SUV)和卡车的压力，增产之举是为利用美国和中国需求猛增之势。汤森路透I/B/E/S访问的15位分析师对现代汽车第一季获利的预估均值为1.7万亿韩元。
“我们预计未来获利将改善，”现代在声明中称，并提到公司计划在海外推出途胜(Tucson) SUV。
现代和起亚去年提高了2014年汽车销量目标，尽管市场对他们的主打轿车的需求出现停滞、库存膨胀以及被迫加大促销力度。
与此同时，韩国韩元兑俄罗斯、巴西和欧洲的货币升值，亦侵蚀海外获利。现代售出的汽车中有超过85%是在海外销售的。
现代汽车营业利润下滑18%至1.59万亿韩元，营收为20.94万亿，低于上年同期的21.65万亿。业绩公布后，现代汽车股价上涨1.5%，大盘指数涨1.3%。
现代汽车全球范围内第一季汽车趸售(批发)销量较上年同期下滑4%至118万辆。
该公司因未能预期到运动型车(运动休旅车，SUV)的旺盛需求而备受指责，美国燃料价格下滑以及中国收入增加，部分促进了SUV的销售。
然其竞争对手则在SUV销售荣景中赚得盆满钵满，而现代汽车一直在疲于应对产能不足和新车型的匮乏。
为提高产能，现代汽车正在中国建造第五家工厂，且也有望在美国建设新厂。(完)
(编译 白云/孙茉莉; 审校 于春红/艾茂林)
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