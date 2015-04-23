版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 14:28 BJT

韩国汇市：韩元收跌，因强劲美国经济数据提振美元走强

路透首尔4月23日 - 韩元兑美元周四下滑，因美国强劲经济数据提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快就升息的预期，从而推动美元走强。

韩元兑美元 在本地交易时段收报1,082.2韩元，小跌0.2%。周三收报1,079.6。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 刘秀红；审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐