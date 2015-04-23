版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 16:09 BJT

台湾数据：3月工业生产指数年增6.49%，首季年增5.73%--经济部

路透台北4月23日 - 台湾经济部周四公布，3月工业生产指数 较上年同期增6.49%；上月修正后为升2.72%。

经济部表示，第一季工业生产指数103.72，较去年第4季减少6.34%，其中制造业减少5.42%；但若与上年同季比较，工业生产增加5.73%，其中制造业增加6.47%。(完)

浏览台湾工业生产的相关新闻，请点选

参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (记者 董永年; 审校 林高丽)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐