台湾数据：3月工业生产指数年增6.49%，首季年增5.73%--经济部

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透台北4月23日 - 台湾经济部周四公布，3月工业生产指数 较上年同期增6.49%；上月修正后为升2.72%。
经济部表示，第一季工业生产指数103.72，较去年第4季减少6.34%，其中制造业减少5.42%；但若与上年同季比较，工业生产增加5.73%，其中制造业增加6.47%。(完)
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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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