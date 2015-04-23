欧股业绩：诺华制药第一季营收下滑，预警全年获利或遭强势美元拖累

* 第一季营收125亿美元，路透调查分析师预估为126亿美元

* 第一季来自持续营业的营收下滑7%至119亿美元

* 第一季核心营业利润较上年同期下滑4%

路透苏黎世4月23日 - 瑞士诺华制药 周四公布第一季营收下滑，并警告称美元强势对全年业绩造成的拖累比预期更大。

诺华制药表示，如果4月的汇率水平持续到今年底，那么强势美元将侵蚀掉10%的2015年营收以及13%的核心营业利润。

该公司1月时预估，汇率影响将使2015年净营收减少7个百分点，并使持续运营带来的核心营运净利减少12个百分点。

该公司维持2015年营收增幅预估在1-9%区间的中档，而扣除汇率波动影响后的核心营业利润增幅在1-9%区间的高端。

该集团公布，第一季持续营业带来的净营收较上年同期下滑7%至119亿美元，以固定汇率计算之营收上升3%。整体集团净营收为125亿美元。

诺华制药来自持续营业的净利为32亿美元，以美元计算较上年同期减少4%，但以固定汇率计为增加8%。整体集团净利为31亿美元。