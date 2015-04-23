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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 14:50 BJT

《汇市简讯》欧元/美元可逢低买入，200小时移动均线提供支撑

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    * 欧元/美元目前受200小时移动均线支撑，均线切入位1.0695
    * 建议逢低买入，可在4月21日低点1.0660下方挂停止单
    * 当前的盘整和区间波动格局或将持续
    * 较昨日高点下跌1%，从风险/回报比来看，宜逢低买入
    * 法国PMI定于0700GMT公布，料将从48.8升至49.2；德国PMI料将从5
2.8升至53
    * 欧元小时图： link.reuters.com/wuc64w(完)

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