《汇市简讯》欧元/美元可逢低买入，200小时移动均线提供支撑

0634GMT * 欧元/美元目前受200小时移动均线支撑，均线切入位1.0695 * 建议逢低买入，可在4月21日低点1.0660下方挂停止单 * 当前的盘整和区间波动格局或将持续 * 较昨日高点下跌1%，从风险/回报比来看，宜逢低买入 * 法国PMI定于0700GMT公布，料将从48.8升至49.2；德国PMI料将从5 2.8升至53 * 欧元小时图： link.reuters.com/wuc64w(完)