《汇市简讯》欧元/美元可逢低买入，200小时移动均线提供支撑

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
0634GMT * 欧元/美元目前受200小时移动均线支撑，均线切入位1.0695 * 建议逢低买入，可在4月21日低点1.0660下方挂停止单 * 当前的盘整和区间波动格局或将持续 * 较昨日高点下跌1%，从风险/回报比来看，宜逢低买入 * 法国PMI定于0700GMT公布，料将从48.8升至49.2；德国PMI料将从5 2.8升至53 * 欧元小时图： link.reuters.com/wuc64w(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。