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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：4月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月24日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期257.00亿台币。
        
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。 
    --UBS AG伦敦分行发行30年期美元零息债，金额2.05亿。     
    ---------------------------------------------- 
 
    **宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)9,736.6亿台币：    
             04/27                          6,807.80亿台币
             04/28                          1,872.50亿台币
             04/29                          4,675.50亿台币
             04/30                          6,380.80亿台币
    --公债还本付息6.5625亿台币。 
      4/25：103甲7期公债付息6.5625亿台币。
    

    --月底军公教薪饷拨款。

    **紧缩因素：
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。    
    注：*表新增或更新。(完)    

 (记者 董永年; 审校 高洁如)

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