更新版1-欧股业绩：爱立信称中国市场低利润率和北美业务迟滞令第一季获利承压

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
(新增更多细节)
* 爱立信第一季营业利润为21亿瑞典克朗，路透调查预估是33亿克朗
* 网络部门营收同比下降9%
* 爱立信称北美市场业务在短期内仍将低迷
路透斯德哥尔摩4月23日 - 瑞典移动电信设备生产商爱立信(易利信) 周四表示，预计在关键的北美市场的营收将继续低迷，与此同时中国料将进一步快速推进4G网络。爱立信今日公布第一季营业利润不及市场预期。
爱立信称，数据流量的劲增意味着北美地区需要对网络体系进一步升级，最新一代4G/LTE网络已经大体铺设完成，电信运营商的支出已经转向容量的升级扩增。
“不过，基于目前的可见情况，我们预计中国大陆将继续快速推行4G网络的铺设，而北美地区移动宽带业务的发展在短期料仍低迷。”爱立信在声明中表示。
爱立信在中国网络铺设中所占份额增加，但这部分业务的利润率较低。另一方面，北美市场软件扩容升级业务的利润虽然更丰厚，但爱立信在这块的份额却下降。以上因素导致爱立信的获利承压。
爱立信第一季营业利润为21亿瑞典克朗(2.41亿美元)，低于路透调查访问的分析师平均预测的33亿克朗；上年同期为26亿克朗。
网络部门的营收占据爱立信整体的约一半，第一季为同比下降9%，去年第四季为下降7%。
爱立信第一季整体营收为535亿克朗，基本与532亿的预估一致。毛利润率为35.4%，分析师的预测均值为37.1%。爱立信目前是全球最大的移动网络设备生产商。(完)
(编译 高琦 审校 李婷仪)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。