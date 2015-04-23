美国个股：摩根士丹利澳洲房地产子公司至少值23亿美元--消息人士

路透悉尼4月23日 - 据一位知情消息人士向路透表示，摩根士丹利 出售旗下澳洲房地产子公司Investa Property Group的交易可能为其带来超过30亿澳元(23亿美元)所得，此次出售已吸引20多个竞标方。

该消息人士周四称，负责此次出售交易的银行家本周完成了第一轮竞标，共收到20多个收购意向。

该消息人士还称，其中近一半的竞标来自亚洲，包括中国最大的民营企业复星国际 ，以及中国主权财富基金--中国投资有限责任公司 。

这位不愿具名的消息人士称，在5月31日的最后竞标截止日到来前，银行家将对这些竞标进行筛选。