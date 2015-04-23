美国个股：摩根士丹利澳洲房地产子公司至少值23亿美元--消息人士

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透悉尼4月23日 - 据一位知情消息人士向路透表示，摩根士丹利 出售旗下澳洲房地产子公司Investa Property Group的交易可能为其带来超过30亿澳元(23亿美元)所得，此次出售已吸引20多个竞标方。
该消息人士周四称，负责此次出售交易的银行家本周完成了第一轮竞标，共收到20多个收购意向。
该消息人士还称，其中近一半的竞标来自亚洲，包括中国最大的民营企业复星国际 ，以及中国主权财富基金--中国投资有限责任公司 。
这位不愿具名的消息人士称，在5月31日的最后竞标截止日到来前，银行家将对这些竞标进行筛选。
摩根士丹利拒绝置评。复星和中投公司也未立即回复寻求置评的电邮。(完) (编译 汪红英；审校 白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。