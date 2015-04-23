《路透晚报》--4月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：4月汇丰制造业PMI初值创12个月最低，仍需宽松政策支持

受新订单和物价分项指数下滑的拖累，汇丰4月中国制造业PMI初值连续第二个月位于荣枯线下方，并创下12个月最低。制造业生产活动仍在小幅恶化，加上行业通缩压力的上升，仍需宽松政策支持。

--中国经济：1-3月国有企业利润同比下降8%，降幅明显放缓--财政部

中国财政部周四公布，受中石油等三大石油公司合计利润由亏转盈和交通、电力等行业利润明显增加等因素影响，全国国有企业利润同比降幅明显放缓，2015年1-3月国有企业利润同比下降8%，明显低于1-2月的下降21.5%。

--中国经济：进一步复制推广自贸区试点经验，及时调整负面清单--副总理

中国国务院副总理汪洋表示，上海自贸区经验得到有序复制推广，国务院将及时总结评估四个自贸试验区试点的进展状况，在全国或具备条件的地方进一步复制推广相关成果，扩大试点，并及时调整负面清单。

--《分析》营改增或延至四季度，中国今年财政政策空间不宜寄望过高

中国财长楼继伟稍早谈到，今年按计划应完成“营改增”改革，也就是把生活服务业、金融业以及建筑业、房地产业的营业税全部改成增值税，现在正在做关于不动产的方案，这是“营改增”最难的一步。不过一位接近财税部门的官员就指出，原定下半年推出的计划从目前看可能会往后推，估计要到四季度。

【金融】

--中国金融：农发行确认将获财政部“返税”式注资，媒体称金额约1,500亿

中国政策性银行--农业发展银行周四确认，该行将获财政部“返税”式注资，初步拟定的方案是以逐年返还农发行上缴的税收这一方式，为该行增加注册资本金。其未明确具体注资金额，不过有媒体报导称金额料约为1,500亿元人民币。

--中国金融：开发性金融已成为推动经济发展的战略选择--报载

人民日报周四刊登署名文章称，开发性金融现已成为推动中国经济发展的战略选择，其“援助与发展”的金融思想将成为提升国家治理能力的重要动力。

【固定收益】

--《分析》中国降准后公开市场暂以静制动，经济不振仍需宽松政策接力跑

中国央行继超预期力度降准之后，本周公开市场顺势暂停操作，在到期资金对冲下，本周连续第三周净回笼。分析人士认为，总量宽松背景下，逆回购短期操作意义大打折扣，资金面形势及预期均偏乐观，预计公开市场暂时维持空窗可能性较大。

--中国债市动态：降准利好过后现券收益率和IRS反弹，PMI走低未提振弱市

中国银行间债市周四早盘现券收益率和利率互换继续上行，幅度约3-4个基点(bp)，因大幅降准利好作用渐退，而供给及获利回吐压力不减。稍早4月汇丰中国制造业PMI探至一年低点，也未能提振偏弱市况。

--中国货币市场：隔夜及七天回购利率跌势稍缓，资金预期仍十分乐观

中国银行间市场周四资金供给仍异常宽裕，隔夜和七天期回购利率继续下行并刷新逾13个月来低点；尽管回购利率跌势稍有放缓，但央行此前加力降准令市场对未来资金预期十分乐观，近期流动性大局难有变化。

--中国新债：国开行下周二招标增发至多320亿元五期债，期限1-10年

中国国家开发银行周四公告称，将于下周二(28日)招标增发五期固息债，总额不超过320亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

【外汇】

--中国外汇：跨境资本流动仍将呈震荡走势，能抵御外部冲击--外管局

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四称，美国货币政策正常化和美元升值对中国资本流动影响逐渐显现但冲击有限，未来跨境资本流动仍将呈现震荡走势。中国有能力并有信心抵御外部冲击。

--中国汇市：人民币早盘小幅走弱，但贬值压力基本缓解市场陷入观望

人民币兑美元即期周四早盘小幅走弱，中间价则微升。交易员表示，国际美元指数显露疲态，人民币近期贬值压力基本缓解，早盘行情平淡，波动幅度尚不足30个点子，结售汇相对均衡，市场更多在观望，继续在窄幅盘整中寻觅方向。

【证券/行业】

--《焦点》中国上市公司2015年获利增速料为三年来最慢--调查

中国上市企业2015年获利增长速度可能降至三年来最慢水平，与整体经济的疲弱形势相符。中国政府预计，2015年经济增长料为25年来最低。

--两岸金融：台湾金管会主委称沪台通应〞由近而远、逐步推动

台湾金管会主委曾铭宗表示，针对两岸股市〞沪台通〞(台湾及上海股市互相挂牌交易)的部分，因牵涉较广，须由近而远、由简单到复杂，台湾民众要有共识，才有办法进一步推动。

--中国股市：沪综指连三日收升续创逾七年新高，板块轮动致大盘宽幅震荡

中国股市沪综指周四连三日收升，续创逾七年收盘新高。分析师指出，由于场外资金源源不断地增援，市场仍旧保持强势，不过近期领涨的板块快速轮动，使得大盘出现宽幅震荡，盘中震幅近百点。

--中国证券：中航工业集团与上证所战略合作，推进军工股票ETF等发行

中航工业集团与上海证交所周四签署战略合作协议，双方将在军工资产证券化、互联网金融创新、军工企业首次公开发行（IPO）、再融资等领域展开合作。

--香港个股：复星集团旗下地产板块确定四大业务，实现保险与地产嫁接