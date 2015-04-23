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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 15:16 BJT

《汇市简讯》法国PMI数据疲弱，打压欧元走低

0706 GMT

* 法国PMI数据明显弱于预期

* 欧元/美元跌至1.0675的新低

* 亚洲一个知名账户抛出大量欧元卖单，也助长了投机者的卖盘

* 在4月21日低点1.0660的下方可见停止单

* 关注将于0730GMT公布的德国PMI数据

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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