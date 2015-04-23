《汇市简讯》法国PMI数据疲弱，打压欧元走低

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
0706 GMT
* 法国PMI数据明显弱于预期
* 欧元/美元跌至1.0675的新低
* 亚洲一个知名账户抛出大量欧元卖单，也助长了投机者的卖盘
* 在4月21日低点1.0660的下方可见停止单
* 关注将于0730GMT公布的德国PMI数据
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。