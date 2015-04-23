《路透晚报》--4月23日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高但脱离15年高位，券商股涨势不错

日本股市日经指数周四收高0.3%，早盘曾触及15 年盘中高位，因投资者买入被视为价值低估且获利前景良好的大型股和券商股。日经指数报收于20,187.65点，脱离稍早高位20,252.12点。东证股价指数上涨0.2%至1,624.87点，稍早触及七年半高位。

--中国股市：沪综指连三日收升续创逾七年新高，板块轮动致大盘宽幅震荡

沪综指连三日收升，续创逾七年收盘新高。分析师指出，由于场外资金源源不断地增援，市场仍旧保持强势，不过近期领涨的板块快速轮动，使得大盘出现宽幅震荡，盘中震幅近百点。沪综指收报4,414.508点，涨16.014点，或0.36%，此前收盘高点为2008年3月3日的4,438.27点；上证A股今日成交9,591亿元人民币，上日为9,728亿元。

--香港股市：脱离七年高位收低，大涨后进入盘整

香港股市收低，从七年新高回落，在本月头两周飙升逾10%之后，市场进入盘整期。不过香港金管局本周再度干预汇市，抛售港元以维持港元兑美元汇价在特定交易区间，表明资金持续流入香港。

恒生指数跌0.4%，至27,827.70点；恒生国企指数跌1.3%，至14,478.20点。

--汇市：新西兰元受央行言论打压大跌，美元全线回升

新西兰元是周四迄今波动最大的主要货币，跌幅达1.5%，此前新西兰央行一高级官员指出有必要降息，而非升息。美元重拾涨势，兑欧元本周再度升破1.07水准。

0736GMT，新西兰元下跌约1.4%，报0.7559美元，看似已经触底。新西兰元兑澳元下跌1.2%，报1.0224新西兰元，本周接近平价。美元指数涨0.4%，至98.347 。

--欧元债市：德债收益率持稳，投资人等待PMI调查

德国公债收益率(殖利率)持稳，投资人等待一项重要企业调查，以判断是否透露出欧元区经济复苏迹象。低评级的意大利和西班牙10年期公债收益率开盘均下跌3个基点，分别报在1.37%和1.36%。指标德国可比公债收益率下跌1个基点至0.15%。

--国际油市：油价小跌，受美国原油库存增加拖累

油价小幅下跌，因页岩油生产活跃导致美国原油库存增加，抵消了围绕也门再遭空袭的担忧。沙特牵头的联军战机周三继续轰炸也门，尽管沙特前一天已宣布结束空袭行动。

0819GMT，6月布兰特原油期货下跌0.36美元，至每桶62.36美元。6月美国原油期货下滑0.25美元，至每桶55.91美元。

--全球金市：金价持于1,200美元下方，因美国房屋数据表现强劲

金价徘徊于每盎司1,200美元下方，此前创下逾一个月以来最大跌幅，因美国房屋数据表现强劲，引发了美联储可能很快升息的预期。0828MGT，现货金涨至1,188.80美元。金价周三下跌1.3%，为3月6日以来最大单日跌幅。

--金属期市：伦敦期铜跌至一个月低位，因中国制造业活动放缓

伦敦期铜降至一个月最低，因最新的初值数据显示，中国4月的制造业活动创下12个月最低，市场担忧本已疲弱的需求状况可能雪上加霜。

LME三个月期铜一度跌至每吨5,864.50美元，为3月20日以来最低水平，0820GMT，该期约下滑0.44%，报每吨5,885美元。上海期交所主力6月期铜下跌0.6%至每吨42,990元人民币(6,935美元)。