《路透简报》--中国重要财经一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月20日-24日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：稳增长加力，增加有效投资会推一批重大工程包--发改委

中国政策的火力点正集中稳增长方面。在中国国家发展改革委员会的三套政策储备预案中，目前使用的是对应于经济下行压力加大时的第三套预案，增加有效投资，包括近期还会推出一批重大工程投资包，以及稳增长政策会继续加力。

--《焦点》稳增长中国货币政策再发力，超预期降准后降息还会远吗？

中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

--《焦点》中国降准对稳增长未必立竿见影，存款保险实施后更多宽松可期

中国季度经济增速跌至六年低点后，央行重启全球金融危机时的非常手段--单次普降法定准备金率达一个百分点，并辅以0.5-2个百分点的定向降准。此举对增加信贷供给、降低融资成本未必立竿见影，而即将实施的存款保险制度意味着更多降准可期。

--中国金融：目前“结构性”货币政策的实施仍存争议，效果待观察--央行官员

中国人民银行官员李波近日撰文称，目前“结构性”货币政策仍然面临传导是否有效、如何控制副作用等挑战，实施效果还有待观察。他同时强调，在稳增长、调结构过程中，货币政策和财政政策应协调配合，共同为结构性改革赢得一定的时间和空间。

--中国数据：4月汇丰制造业PMI初值创12个月最低，仍需宽松政策支持

受新订单和物价分项指数下滑的拖累，汇丰4月中国制造业PMI初值连续第二个月位于荣枯线下方，并创下12个月最低。制造业生产活动仍在小幅恶化，加上行业通缩压力的上升，仍需宽松政策支持。

--中国经济：1-3月国有企业利润同比下降8%，降幅明显放缓--财政部

中国财政部周四公布，受中石油等三大石油公司合计利润由亏转盈和交通、电力等行业利润明显增加等因素影响，全国国有企业利润同比降幅明显放缓，2015年1-3月国有企业利润同比下降8%，明显低于1-2月的下降21.5%。

--《综述》中国正加快推进四个自贸区成为改革“样板田”

中国在松动货币政策的同时，也在加快用改革释放的红利来舒缓经济下行压力。正在加快推进的上海、广东、天津和福建四个自贸区建设，无疑充当着中国推进新一轮改革的试验田。

--《焦点》中国和巴基斯坦推出460亿美元经济走廊计划，串连中东和欧洲市场

中国和巴基斯坦周一在巴基斯坦推出价值460亿美元的能源及基础建设项目计划，这串连了两国的经济，并突显出中国在亚洲及之外的经济野心。这项计划将让美国过去10年来在巴基斯坦的投资相形见绌，同时也是中国为连结中东和欧洲市场而打造陆地和海上“丝路”的一部分。

--中国经济：保增长政策工具充足，未来提高全要素生产率是关键--财长

中国财政部长楼继伟表示，虽然中国经济面临下行压力，但是政府拥有充足的政策工具；未来中国经济的增长要立足于全要素生产率的提高。此外，要继续推进“营改增”、适当降低地方债的同时保持一定新增建设规模。

--中国人事：财政部副部长王保安将接任国家统计局长一职--消息

两位来自官方的消息人士周三透露，现年52岁的中国财政部副部长王保安将接任国家统计局局长一职。稍早中国国家行政学院官方网站显示，国家统计局局长马建堂已出任国家行政学院党委委员、常务副院长。

--《分析》营改增或延至四季度，中国今年财政政策空间不宜寄望过高

中国财长楼继伟稍早谈到，今年按计划应完成“营改增”改革，也就是把生活服务业、金融业以及建筑业、房地产业的营业税全部改成增值税，现在正在做关于不动产的方案，这是“营改增”最难的一步。不过一位接近财税部门的官员就指出，原定下半年推出的计划从目前看可能会往后推，估计要到四季度。

--两岸关系：国共两党领导人将于5月初在北京会面--新华

中国官方媒体--新华社周五表示，台湾的中国国民党主席朱立伦将于5月3日在上海出席第十届两岸经贸文化论坛后，率国民党大陆访问团赴北京。届时，国共两党领导人将就两党交往和两岸关系交换意见。 ==========================================================================

【金融】

--中国金融：央行曲线注资国开和进出口行，财政部追加农发行资本金--财新

中国政策性银行改革又有新进展，据财新网报导，中国央行将以外汇储备委托贷款债转股形式，向国家开发银行和进出口银行注资，农业发展银行则由财政部追加资本金。

--中国金融：农发行确认将获财政部“返税”式注资，媒体称金额约1,500亿

中国政策性银行--农业发展银行周四确认，该行将获财政部“返税”式注资，初步拟定的方案是以逐年返还农发行上缴的税收这一方式，为该行增加注册资本金。其未明确具体注资金额，不过有媒体报导称金额料约为1,500亿元人民币。

--中国金融：全面开放银行卡清算市场，清算机构实施准入管理--国务院

中国银行卡清算市场准入规则周三落地。国务院发文称，6月1日起，对银行卡清算机构实施准入管理，并全面放开境内企业法人和境外机构进入国内银行卡清算业务市场。

--《综述》上海部分银行已有条件放开二套房贷，普通房标准拓宽是亮点

一线城市房贷新政执行力度也开始加码，部分银行的上海分行已开始落实楼市“330政策”，在首套房贷还清基础上，购买第二套房的首付比例可降至七成，且利率最低可打9折；而最吸引眼球的，则是普通房认定标准拓宽。

--中国经济：广东自贸区研究设立以碳排放为首个品种的创新型期交所

中国广东省拟在政府的扶持下设立国内第一家碳期货交易所，在这一全国性的市场初具规模后，提升本区域在碳交易方面的作用。

--《焦点》德银考虑出售华夏银行股份，至少一家中资机构有意接盘--消息

消息人士告诉路透，德意志银行收到至少一家中国金融机构的报价，要收购该行所持中国华夏银行的20%股份。不过目前距离达成交易尚远。

--中港个股：工行与巴基斯坦四电力企业签项目融资协议，金额达43亿美元

全球资产最大的银行--中国工商银行称与巴基斯坦当地四家能源电力项目签署了能源电力项目融资协议，金额总计达43亿美元，为“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)上中巴双方重点合作和优先推进的重大基础设施项目。

--中国个股：浦发银行拟发行二级资本债300亿元，期限五年以上

中国股份制银行--上海浦东发展浦发银行周三公告称，该行董事会会议已同意了公司发行300亿元人民币减记型二级资本工具的议案，期限五年以上。

--中国新债：民生银行下周二起将发行200亿元二级资本债，期限10年

中国股份制银行--民生银行周四稍晚公告称，将于下周二(28日)起在银行间债市簿记建档发行200亿元人民币固息二级资本债，期限10年，所募资金用于充实二级资本。

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【固定收益】

--中国债市：天威集团中票周二未能按期支付利息，国企违约开先例

中国债市中原本仅见于民营和私营企业的债券违约现象，首次扩大至国有企业背景的发行人。天威集团周二确认未能按期支付所发中票利息，开国企债券违约先河。

--中企海外债券：佳兆业未付应付利息做实违约，拉响信用债风险警报

中国小型房地产企业--佳兆业美元债券实质性违约后，周二在离岸市场大幅下跌。其中未支付到期利息的2018债早盘下跌逾6美元，2017债下跌4.7美元。

--新闻稿：中国债券市场的违约可能削弱对无差别隐性担保的预期--标普

标准普尔称，中国公开债券市场一个月内发生的第二次违约正在考验其建立市场导向型金融体系的目标，并且还将削弱投资者对隐性担保的预期。

--中国债市：私募公司债实行负面清单管理，融资平台和违约发行人禁入

中国证监会年初出台新的公司债管理办法后，相关配套管理办法陆续发布。中国证券业协会周四公布非公开发行公司债的备案管理办法和负面清单指引，地方融资平台、有违约先例的发行人等都在负面清单之列，这些发行人将无私募公司债融资资格。

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【外汇】

--中国外汇：跨境资本流动仍将呈震荡走势，能抵御外部冲击--外管局

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四称，美国货币政策正常化和美元升值对中国资本流动影响逐渐显现但冲击有限，未来跨境资本流动仍将呈现震荡走势。中国有能力并有信心抵御外部冲击。

--中国金融：3月全口径外汇占款减少1,564亿元，创逾七年最大降幅

中国央行周二公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564亿元人民币，在上月转正后继续回到负增长。这是自2007年12月以来外汇占款月度变动的最低值。

--中国经济：央行拟在自贸区推广自由贸易账户经验，年内扩围全国--消息

继中国上海自贸区宣布自由贸易账户(FT账户)启动外币服务功能后，三位消息人士周五透露，央行拟将FT账户经验尽快推广至四个自贸区，并在年内向全国推广。这意味着中国资本项目开放将迈出一大步，且此举有望缓解国内融资贵的难题。

--中国金融：当局将允许QFII资金汇出，提高人民币可兑换--消息

知情消息人士向路透表示，中国即将允许合格境外机构投资者制度(QFII)制度下跨境资金按天汇出，以加强人民币的可兑换性。这可能提升人民币的全球地位，并有利中国争取将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权一篮子货币。

--中国经济：广东自贸区珠海横琴新区片区启动，将创新人民币跨境业务

新华社周四报导称，中国（广东）自由贸易试验区珠海横琴新区片区于周四正式启动，一批珠澳合作项目宣布自当日起在该片区落户，该区将创新人民币跨境业务，有效对接国家‘一带一路’战略。

--离岸人民币：广东自贸区首只点心债获超额12倍认购，利率降至4.55%

中国广东自贸区首只点心债获得市场热捧，深圳前海金融控股公司日前发行点心债10亿元，期限为2.5年，获超额12倍认购，创近年离岸人民币债券市场超购倍数最高纪录。

--离岸人民币：香港八家银行齐降人民币定存利息，流动性进一步改善

香港八家银行周四齐降人民币定期存款利息，普遍减幅介乎0.2-0.25个百分点。近期中外资资金涌入香港，离岸人民币流动性已现进一步改善。 ========================================================================== 【证券/行业】

--中国证券：证监会核准本月第二批IPO，称将适当加大新股供给力度

中国证监会周四称核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业，并适当加大新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次。

--中国证券：将提高印花税和恢复资本利得税等均属虚假信息--证监会

就周四微信群纷传多部门拟提高印花税、恢复资本利得税等传言，中国证监会周五早发布微信称，该传言为虚假信息，希望投资者要仔细辨析信息来源，不要误传误报。

--中国证券：证券法修订草案已提请全国人大一审，IPO申请由证交所审核

据中国证券报周二报导，《证券法》修订草案周一提请全国人大常委会一审。修订草案首次从法律层面明确了股票发行(IPO)注册的申请条件和注册程序，确立了股票发行注册的法律制度。

--《焦点》中国上市公司2015年获利增速料为三年来最慢--调查

中国上市企业2015年获利增长速度可能降至三年来最慢水平，与整体经济的疲弱形势相符。中国政府预计，2015年经济增长料为25年来最低。

--中国证券：有更多境外基金公司获准参与QDLP试点

知情消息人士指出，有五家境外基金和私募证券投资基金预计将获准加入合格境内有限合伙人(QDLP)的试点名单。

--中国证券：将允许台资金融机构以RQFII方式投资大陆资本市场--证监会

中国证监会副主席姜洋周三表示，待海峡两岸服务贸易协议实施后，将允许台资金融机构以人民币合格境外机构投资者(RQFII)方式投资大陆资本市场，进一步便利台资证券公司申请大陆QFII资格，允许符合条件的台资金融机构在大陆设立合资公司并提高持股比例等。

--中国证券：中航工业集团与上证所战略合作，推进军工股票ETF等发行

中航工业集团与上海证交所周四签署战略合作协议，双方将在军工资产证券化、互联网金融创新、军工企业首次公开发行（IPO）、再融资等领域展开合作。

--中国基金：余额宝基金规模一季度增逾两成，股市走牛不减闲钱理财需求

中国最大互联网闲钱理财产品--余额宝所挂钩的天弘增利宝货币市场基金一季度末规模达7,117.24亿元人民币，较去年末增加1,327.88亿元，增幅达两成。

--《焦点》百款新能源车亮相上海车展，电动车仍难大规模“上路