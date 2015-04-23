《焦点》美联储关注基金公司应对恐慌性赎回的能力

虽然美联储可能在6月升息，但经济在冬季的疲弱表现已经让有关升息的时间预期推迟到9月。期货市场交易员目前押注升息最晚可能到12月才发生。

如果美联储升息时间早于预期，那么这种预估的不一致将带来潜在的冲突风险，有可能在整个资产管理领域造成扩散影响。

“当前发生的情况部分就是，（投资者）并没有非常相信我们将会升息。”克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)上周对分析师们表示。

若再发生一次类似2013年的“退场恐慌”，那么债券市场的抵御能力依然是脆弱的。在2013年，时任美联储主席贝南克宣布将比市场预期的更早开始削减债券购买，让投资者措手不及。

德意志银行在4月报告中指出，美国公债一级市场的交易量相对于整体公众的美债持仓规模而言变小了，不过该行也表示未见到普遍的市场削减行为。

“但在对美联储政策或某种其它冲击进行回应时，一个原本具有流动性的市场可能很快就变得不具有流动性，从而放大任何负面的市场反应，就如当年减债恐慌发生时的情况。”德银报告指出。（完）