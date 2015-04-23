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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 15:42 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收升至逾三周高位，因日圆走软

TOCOM-9月期胶合约 <0#2JRU:>收高2.1日圆，报3月30日以来最高的结算价每公斤206.8日圆。

近月4月合约周四到期，价格为206.4日圆，当日涨1.4日圆。

美元兑日圆 在逾一周内首次回至120.00日圆上方，最新报119.87，周三午后报119.63日圆左右。

上海期交所主力9月期胶 涨110元人民币，收报每吨13,335元。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶合约 跌0.1美分，报每公斤140.00美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 蔡美珍/于春红; 审校 白云)

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