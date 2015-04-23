国际油市：油价小跌，受美国原油库存增加拖累

路透新加坡4月23日 - 油价周四小幅下跌，因页岩油生产活跃导致美国原油库存增加，抵消了围绕也门再遭空袭的担忧。

沙特牵头的联军战机周三继续轰炸也门，尽管沙特前一天已宣布结束空袭行动。

虽然也门并不是中东主要产油国，但却位于波斯湾产油国运送石油的重要通道上。

本月油价最高已上涨10美元之多，受供应可能中断以及全球需求走强的迹象提振。

0724 GMT，6月布兰特原油期货 下跌0.40美元，至每桶62.33美元，此前结算价上扬0.65美元。

6月美国原油期货 下滑0.30美元，至每桶55.86美元。该期约上日收跌0.45美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据令美国指标油价承压。数据显示，上周美国原油库存 增加532万桶，至4.89亿桶。路透调查的分析师原先预期为增加290万桶。

这是原油库存连续第15周增加，使得美国商业原油库存升至纪录高位。

EIA还表示，上周美国石油产量出现四周来的第三次下滑。

但一些专家称，EIA数据具有误导性，尽管原油钻机数量下降，但美国页岩油产量可能还没下降。

“我们认为原油基本面供应过剩仍将持续，至少未来几个月仍将如此，” 法国巴黎银行在报告中表示，并指出原油需求大幅增加的前景不高，因炼厂产能利用率已然高企。(完)

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