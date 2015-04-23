台湾汇市：随韩元收盘小贬，但台股创七年半高位外资汇入

* 台币随韩元收盘小贬 * 台股创下七年半的高位强势表态 * 外资和出口商合力抛汇 * 明日实质交易区间料在31.00-31.10 路透台北4月23日 - 台币兑美元 周四小幅收贬，但实质交易水位较上日差距不大。汇银 人士指出，韩元虽然走疲，不过台股却强势表态创下七年半高位，外资午后反手汇入，这让台币实质交易未明 显走软。 汇银人士指出，外资一反上午汇出的态势，午后纷纷抛汇，而出口商也在31.1以上有卖美元的需求，这令 台币走贬幅度有限。整体而言，台币近期未脱区间盘整，未来若股市续强，不排除台币还有趋升空间。 〞台股很强，算是有强势表态了，〞一位外商银交易员说。 台湾股市周四收盘大涨1.9%，创近七年半高位，表现优于区域股市。分析师表示，因政府迫使热钱买进 股票，且沪台通具想象空间。证交所资料，外资及陆资在台股买超223.77亿台币，连续三个交易日买超共计32 1.05亿台币 台湾金管会周三起将外资汇入后购买公司债和金融债，纳入投资货币市场工具达最高三成的上限。市场人 士指出，这限缩的政策一石二鸟，不但可以吓阻炒汇外资，更可能达到赶外资资金入股市的目的。 汇银人士也说，要关注下周进入月底，出口商的美元卖压是否出笼，近期31.1以上即见出口商的卖压。只 不过，靠近31附近央行的美元买盘也愈见积极，恐怕这里也会是台币走升的压力区。 台湾主要科技产业竞争对手--韩元兑美元 今日收在1,082.2，上日在1,079.6。 今日主要交易区间在31.050-31.102，上日交易区间在31.020-31.088。交易员预估，明日台币主要实质交 易暂看在31.00-31.10。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价差距不大；一个月美元/台币远汇 TWD1MNDFOR=尾盘报31.051/31.076，上日收在31.045。 本/下周全球重要经济事件和数据包括： 4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支/德国5月Gfk消费 者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark it综合/制造业PMI；英国3月零售 销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率； 4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美 国3月建筑许可年 率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾 宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会； 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.131 31.113 31.050-31.150 31.150 6.06 7.93 元太外汇经纪公司 31.130 31.115 31.050-31.150 31.150 3.06 3.14 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.015/0.000 美元/台币六个月期 -0.075/-0.055 -0.065/-0.040 (完)