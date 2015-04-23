版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 16:54 BJT

台湾汇市：随韩元收盘小贬，但台股创七年半高位外资汇入

* 台币随韩元收盘小贬
    * 台股创下七年半的高位强势表态
    * 外资和出口商合力抛汇
    * 明日实质交易区间料在31.00-31.10

    路透台北4月23日 - 台币兑美元  周四小幅收贬，但实质交易水位较上日差距不大。汇银
人士指出，韩元虽然走疲，不过台股却强势表态创下七年半高位，外资午后反手汇入，这让台币实质交易未明
显走软。
    
    汇银人士指出，外资一反上午汇出的态势，午后纷纷抛汇，而出口商也在31.1以上有卖美元的需求，这令
台币走贬幅度有限。整体而言，台币近期未脱区间盘整，未来若股市续强，不排除台币还有趋升空间。
    
    〞台股很强，算是有强势表态了，〞一位外商银交易员说。

     台湾股市周四收盘大涨1.9%，创近七年半高位，表现优于区域股市。分析师表示，因政府迫使热钱买进
股票，且沪台通具想象空间。证交所资料，外资及陆资在台股买超223.77亿台币，连续三个交易日买超共计32
1.05亿台币     
    
    台湾金管会周三起将外资汇入后购买公司债和金融债，纳入投资货币市场工具达最高三成的上限。市场人
士指出，这限缩的政策一石二鸟，不但可以吓阻炒汇外资，更可能达到赶外资资金入股市的目的。 
 
    
    汇银人士也说，要关注下周进入月底，出口商的美元卖压是否出笼，近期31.1以上即见出口商的卖压。只
不过，靠近31附近央行的美元买盘也愈见积极，恐怕这里也会是台币走升的压力区。
   
     台湾主要科技产业竞争对手--韩元兑美元 今日收在1,082.2，上日在1,079.6。      
    
    今日主要交易区间在31.050-31.102，上日交易区间在31.020-31.088。交易员预估，明日台币主要实质交
易暂看在31.00-31.10。      
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价差距不大；一个月美元/台币远汇
TWD1MNDFOR=尾盘报31.051/31.076，上日收在31.045。     
    
    本/下周全球重要经济事件和数据包括：  
    4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支/德国5月Gfk消费
者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark it综合/制造业PMI；英国3月零售
销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率；
    4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美 国3月建筑许可年
率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾
宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会；    
    
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.131    31.113  31.050-31.150   31.150     6.06    7.93
                                                                         
 元太外汇经纪公司     31.130    31.115  31.050-31.150   31.150     3.06    3.14
                                                                         
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期          -0.020/-0.010         -0.015/0.000
 美元/台币六个月期          -0.075/-0.055         -0.065/-0.040
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐