金属期市：伦敦期铜跌至一个月低位，因中国制造业活动放缓

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“中国当局对制造业感到担忧，但目前的重点并不是支持金属使用量很大的行业，”他说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度跌至每吨5,864.50美元，为3月20日以来最低水平，0728GMT，该期约收窄跌幅，持平于每吨5,914美元。
上海期交所主力6月期铜 下跌0.6%至每吨42,990元人民币(6,935美元)。
LME即将交割的铜价较三个月期铜价贴水9美元，为2013年11月以来的最高贴水，反映了需求疲弱及高库存的情况。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 李婷仪/白云)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。