金属期市：伦敦期铜跌至一个月低位，因中国制造业活动放缓

“中国当局对制造业感到担忧，但目前的重点并不是支持金属使用量很大的行业，”他说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度跌至每吨5,864.50美元，为3月20日以来最低水平，0728GMT，该期约收窄跌幅，持平于每吨5,914美元。

上海期交所主力6月期铜 下跌0.6%至每吨42,990元人民币(6,935美元)。

LME即将交割的铜价较三个月期铜价贴水9美元，为2013年11月以来的最高贴水，反映了需求疲弱及高库存的情况。(完)

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