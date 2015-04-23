台湾债市：五年券殖利率收扬突破季线，反应美债及台股大涨双重利空

* 五年券殖利率连两日收扬破季线 * 反应美债及台股大涨等双重利空 * 五年券明日区间料在1.01-1.04% 路透台北4月23日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四收升，连续第二个 交易日收扬。交易员表示，由于美国10年公债殖利率上日大幅弹升，及台股涨势凌厉，令10 4/6殖利率持续走扬突破季线1.02%关卡，短线料随美债偏向弱势整理。 他们并指出，今日104/6殖利率开高走高，并企图挑战前波盘中高位1.03%，但因市场资 金仍显充沛对短券较为有利，部分买盘在季线上方仍有意愿进场，致终场殖利率涨幅略有收 敛，后续台债仍将紧随美债起伏。 〞下周FOMC开会前美债持续弱势整理，台债会被美债牵着跑。〞一位大型证券台债交易 员说。 另位票券交易员也称，目前先观察此波美国10年公债殖利率是否升破2%，若没有的话， 短线104/6殖利率料仍在1.00-1.05%间盘整，若升破2%又是另一个story(题材)，104/6殖利 率才可能向上突围。 受惠于美股收高，今日亚股普遍走扬，台湾股市 周四收盘大涨1.9%，创近七年 半高位，表现明显优于其他亚洲股市，其中韩股 涨幅达1.38%，中国沪综指 也收涨0.37%。 美国公债收益率周三上涨，因德债被抛售，促使投资者降低持有其他低风险公债的仓位 ，30年期美国公债收益率上升至五周最高水平。指标10年期公债 收益率上涨6个 基点，报1.972%，为一周半来最高水平。 交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在1.01-1.04%；10年券104/5期则料在 1.54-1.58%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +1.62 1.0241 1.0160-1.0300 252.5 10 104/5 +2.60 1.5660 1.5500-1.5660 11.5 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支 /德国5月Gfk消费者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark it综合/制造业PMI；英国3月零售销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购 经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率。 4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美 国3月建筑许可年率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5660 5 104/6 1.0241 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)