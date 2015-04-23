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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 16:11 BJT

台湾债市：五年券殖利率收扬突破季线，反应美债及台股大涨双重利空

* 五年券殖利率连两日收扬破季线
    * 反应美债及台股大涨等双重利空
    * 五年券明日区间料在1.01-1.04%

    路透台北4月23日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四收升，连续第二个
交易日收扬。交易员表示，由于美国10年公债殖利率上日大幅弹升，及台股涨势凌厉，令10
4/6殖利率持续走扬突破季线1.02%关卡，短线料随美债偏向弱势整理。
    
    他们并指出，今日104/6殖利率开高走高，并企图挑战前波盘中高位1.03%，但因市场资
金仍显充沛对短券较为有利，部分买盘在季线上方仍有意愿进场，致终场殖利率涨幅略有收
敛，后续台债仍将紧随美债起伏。 
    
    〞下周FOMC开会前美债持续弱势整理，台债会被美债牵着跑。〞一位大型证券台债交易
员说。
    
    另位票券交易员也称，目前先观察此波美国10年公债殖利率是否升破2%，若没有的话，
短线104/6殖利率料仍在1.00-1.05%间盘整，若升破2%又是另一个story(题材)，104/6殖利
率才可能向上突围。
    
    受惠于美股收高，今日亚股普遍走扬，台湾股市 周四收盘大涨1.9%，创近七年
半高位，表现明显优于其他亚洲股市，其中韩股 涨幅达1.38%，中国沪综指 
也收涨0.37%。
    
    美国公债收益率周三上涨，因德债被抛售，促使投资者降低持有其他低风险公债的仓位
，30年期美国公债收益率上升至五周最高水平。指标10年期公债 收益率上涨6个
基点，报1.972%，为一周半来最高水平。 
       
    交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在1.01-1.04%；10年券104/5期则料在
1.54-1.58%。 
        收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年      期别                    (基点)                                (亿台币)
  期                                                                   
  5    104/6                       +1.62      1.0241    1.0160-1.0300      252.5
  10   104/5                       +2.60      1.5660    1.5500-1.5660       11.5
                                                                       
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：     
    4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支
/德国5月Gfk消费者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark
it综合/制造业PMI；英国3月零售销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购
经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率。    
    4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美
国3月建筑许可年率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长
非正式会议；日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会。
       
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                       1.5660
          5       104/6                       1.0241
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                 

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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