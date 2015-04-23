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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月23日

路透伦敦4月23日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           336,725              -550
    锡             9,375              持平
    铅           187,875            -4,500
    锌           483,975            -2,875
    铝         3,856,900            -8,875
    镍           434,712              +336
    铝合金        24,440               -60
    NASAA         58,900              -740
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据        库存分布               品种   库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅     MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡     MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                              金                   
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 白云)

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