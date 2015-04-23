《全球汇市》新西兰元受央行言论打压大跌，美元全线回升

短期美债收益率开始小升，5月初的连串就业数据若表现更佳，将令人更看好美国今年将升息，而美元则可望飙升。

美元指数涨0.4%，至98.347 。

“美元交叉盘短线关注焦点主要放在与10国集团(G10)中多国货币相关的风险上，”ING分析师在客户报告中指出。

“美国今天的初请失业金人数及新屋销售数据，可能会受到些许关注，但不太可能造成实质性的冲击，我们认为美元指数将持续在97.50-98.50间窄幅游走。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0684 1.0725 -0.38 -11.68 1.2097

美元/日圆 119.86 119.90 -0.03 +0.15 119.68

欧元/日圆 128.05 128.58 -0.41 -11.55 144.77

美元/瑞郎 0.9698 0.9713 -0.15 -2.44 0.9941

英镑/美元 1.4983 1.5032 -0.33 -3.79 1.5573

美元/加元 1.2244 1.2236 +0.07 +5.39 1.1618

澳元/美元 0.7730 0.7751 -0.27 -5.36 0.8168

新西兰元/美元 0.7562 0.7659 -1.27 -3.01 0.7797

欧元/瑞郎 1.0362 1.0417 -0.53 -13.84 1.2026

欧元/英镑 0.7128 0.7130 -0.03 -8.09 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3508 9.3617 -0.12 -1.25 9.4688

美元/挪威克朗 7.9364 7.8972 +0.50 +6.22 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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