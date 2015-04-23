欧洲个股：德国安联稳持PIMCO，不理客户继续外流--杂志

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透法兰克福4月23日 - 德国安联 首席执行官Michael Diekmann在接受杂志Manager Magazin采访时表示，安联不采纳剥离或出售旗下太平洋投资管理公司(PIMCO)的建议，即便预期客户仍将继续外流也是同样的立场。
“净外流现象还在继续，预计今年内这种趋势不太可能改变，”Manager Magazin在即将于周五所发表一篇文章的摘要中援引Diekmann的话称。
Diekmann和他的指定继任者Oliver Baete均反对剥离PIMCO，理由是资产管理和寿险业务之间存在“巨大协同效应”。
将在下个月继任CEO的Baete表示，他计划在今年剩余时间内制定安联未来几年的战略规划。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。