欧洲个股：德国安联稳持PIMCO，不理客户继续外流--杂志

路透法兰克福4月23日 - 德国安联 首席执行官Michael Diekmann在接受杂志Manager Magazin采访时表示，安联不采纳剥离或出售旗下太平洋投资管理公司(PIMCO)的建议，即便预期客户仍将继续外流也是同样的立场。

“净外流现象还在继续，预计今年内这种趋势不太可能改变，”Manager Magazin在即将于周五所发表一篇文章的摘要中援引Diekmann的话称。

Diekmann和他的指定继任者Oliver Baete均反对剥离PIMCO，理由是资产管理和寿险业务之间存在“巨大协同效应”。

将在下个月继任CEO的Baete表示，他计划在今年剩余时间内制定安联未来几年的战略规划。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)