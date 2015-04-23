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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 16:08 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月23日

路透香港4月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:07时，1
港元=0.79956人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为30.14%，高
于上交易日收盘的28.79%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       5.48            6.81          1.01
 建设银行                                       6.90            7.63          1.13
 中国银行                                       4.80            5.39          1.11
 农业银行                                       4.01            4.41          1.14
 招商银行                                      18.17           23.70          0.96
 中信银行                                       8.05            7.05          1.43
 交通银行                                       7.00            7.86          1.11
 民生银行                                      10.69           11.08          1.21
 中国人寿                                      39.06           37.75          1.29
 中国平安                                      88.10          109.10          1.01
 中国太保                                      36.21           41.90          1.08
 中信证券                                      36.84           35.35          1.30
 新华人寿                                      55.15           49.90          1.38
 海通证券                                      29.99           26.20          1.43
 华能国际                                      10.71           11.12          1.20
 大唐发电                                       7.84            4.82          2.03
 华电国际                                       8.78            8.56          1.28
 中煤能源                                       8.88            4.97          2.23
 中国神华                                      23.62           20.35          1.45
 中国石油                                      13.34           10.06          1.66
 兖州煤业                                      17.05            8.00          2.67
 中国石化                                       7.58            7.05          1.34
 上海石化                                       7.14            4.06          2.20
 中海油服                                      27.46           16.62          2.07
 仪征化纤                                       9.19            4.33          2.65
 中国铝业                                       9.55            5.18          2.31
 江西铜业                                      24.26           16.20          1.87
 洛阳钼业                                      16.62            8.03          2.59
 紫金矿业                                       5.24            2.99          2.19
 马钢股份                                       6.24            3.24          2.41
 鞍钢股份                                       7.98            6.56          1.52
 重庆钢铁                                       5.09            2.51          2.54
 海螺水泥                                      25.62           33.25          0.96
 洛阳玻璃                                      13.49            7.36          2.29
 京城机电                                      11.15            5.90          2.36
 中联重科                                       8.27            5.71          1.81
 金隅股份                                      13.12            9.14          1.80
 中国国航                                      11.09            9.36          1.48
 东方航空                                       7.82            5.91          1.65
 南方航空                                      10.54            7.69          1.71
 中国远洋                                      11.74            6.30          2.33
 中海集运                                       8.84            4.25          2.60
 中集集团                                      27.15           23.60          1.44
 中海发展                                      11.39            6.88          2.07
 宁沪高速                                       8.91           10.70          1.04
 深高速                                        11.37            7.77          1.83
 成渝高速                                       7.22            4.41          2.05
 皖通高速                                       8.81            7.03          1.57
 广深铁路                                       6.57            4.86          1.69
 中国南车                                      30.87           15.98          2.42
 中国交建                                      21.44           14.90          1.80
 中国铁建                                      22.86           15.56          1.84
 中国中铁                                      18.47           10.72          2.15
 长城汽车                                      58.17           58.30          1.25
 比亚迪                                        62.98           47.85          1.65
 广汽集团                                      11.76            8.59          1.71
 青岛啤酒                                      46.39           51.60          1.12
 白云山                                        38.70           32.35          1.50
 新华制药                                      14.82            8.60          2.16
 海信科龙                                      11.52            7.60          1.90
 南京熊猫                                      16.42            9.61          2.14
 晨鸣纸业                                       9.10            5.52          2.06
 上海医药                                      26.19           24.50          1.34
 中兴通讯                                      29.28           23.40          1.56
 东方电气                                      28.69           19.22          1.87
 潍柴动力                                      34.58           34.25          1.26
 东北电气                                       6.71            3.34          2.51
 广船国际                                      50.90           34.20          1.86
 经纬纺机                                      22.74           12.76          2.23
 昆明机床                                       8.84            3.52          3.14
 一拖股份                                      17.43            7.82          2.79
 北辰实业                                       6.79            3.69          2.30
 创业环保                                      15.24            8.83          2.16
 中国中冶                                       8.62            4.34          2.48
 金风科技                                      21.15           17.72          1.49
 丽珠                                          72.20           57.35          1.57
 万科                                          14.76           20.45          0.90
 中国北车                                      32.17           16.80          2.39
 郑煤机                                        10.63            6.47          2.05
 大连港                                         8.39            4.49          2.34
 山东墨龙                                      12.86            5.43          2.96
 浙江世宝                                      32.93           13.32          3.09
 复星医药                                      28.13           30.20          1.16
 光大银行                                       5.39            5.18          1.30
 东江环保                                      50.26           30.40          2.07
 上海电气                                      18.99            8.72          2.72
 广发证券                                      29.90           25.15          1.49
                                                                                                
                                   
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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