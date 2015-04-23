《中国新债预测》20年国债利率均值3.93%，需求一般料定位略高于二级

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 招标品种: 财政部20年期固息国债
* 招标金额: 260亿元人民币
* 招标时间: 周五(24日)9:30-10:30
* 受访人数: 12位(保险、银行、券商)
* 预测区间: 3.88%-4.00%
* 预测均值: 3.93%(按各家机构预测值平均)
路透北京4月23日 - 中国财政部周五将招标发行20年期固息国债。路透调查显示，作为今年发行的首期10年期以上的长期国债，部分机构应有一定的配置需求，不过目前同期限现券收益率偏低，作为长债配置主力的保险公司料热情有限，预计明日新债定位接近或略高于二级，预测均值在3.93%。
“前两天收益率下的比较快，而且之后供给还很多，这时候很多机构都不愿意拿。”北京一保险公司交易员称。
北京另一保险公司交易员亦谈到，20年国债利率要是能在4.20%以上还算有点价值，虽然保险也会配置一些但整体动力不足，“小参与一下，不会大规模的，绝对收益太低。”
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，20年期品种最新收益率为3.9114%。
明日招标国债为财政部今年第八期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债4月27日开始计息，利息按半年支付。招标结束至4月28日进行分销，4月30日起上市交易。
标位限定上，每一承销团成员投标标位差为30个标位。投标标位区间为招标日前1-5个工作日中国债券信息网公布的银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为20年的国债收益率算数平均值上下各浮动10%。(完) (发稿 华小萌; 审校 边竞/黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。