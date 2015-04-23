《中国新债预测》20年国债利率均值3.93%，需求一般料定位略高于二级

* 招标品种: 财政部20年期固息国债

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周五(24日)9:30-10:30

* 受访人数: 12位(保险、银行、券商)

* 预测区间: 3.88%-4.00%

* 预测均值: 3.93%(按各家机构预测值平均)

路透北京4月23日 - 中国财政部周五将招标发行20年期固息国债。路透调查显示，作为今年发行的首期10年期以上的长期国债，部分机构应有一定的配置需求，不过目前同期限现券收益率偏低，作为长债配置主力的保险公司料热情有限，预计明日新债定位接近或略高于二级，预测均值在3.93%。

“前两天收益率下的比较快，而且之后供给还很多，这时候很多机构都不愿意拿。”北京一保险公司交易员称。

北京另一保险公司交易员亦谈到，20年国债利率要是能在4.20%以上还算有点价值，虽然保险也会配置一些但整体动力不足，“小参与一下，不会大规模的，绝对收益太低。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，20年期品种最新收益率为3.9114%。

明日招标国债为财政部今年第八期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债4月27日开始计息，利息按半年支付。招标结束至4月28日进行分销，4月30日起上市交易。