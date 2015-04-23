全球金市：金价持于1,200美元下方，因美国房屋数据表现强劲

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“宏观环境和实货市场仍不支持金价，”他说。
美国3月成屋销售劲升至18个月高点，同时市场的房屋供应增加，显示楼市在春季销售旺季到来前呈现强势。 金价在该数据公布后受到打击。
该数据促使市场上许多人认为，美联储可能最早在6月就会升息，而升息可能有损黄金这种无法孳息资产的需求。
美元兑一篮子货币周四在该数据公布后上涨，这也令金价承压。
目前焦点是今天稍后将出炉的更多美国数据，及美联储本月稍晚的政 策会议，交易商将从中寻找更清晰的升息时点线索。
市场亦关注希腊债务危机的发展。
股市的上涨也进一步削弱了黄金需求。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/汪红英；审校 王洋)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。