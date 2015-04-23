全球金市：金价持于1,200美元下方，因美国房屋数据表现强劲

“宏观环境和实货市场仍不支持金价，”他说。

美国3月成屋销售劲升至18个月高点，同时市场的房屋供应增加，显示楼市在春季销售旺季到来前呈现强势。 金价在该数据公布后受到打击。

该数据促使市场上许多人认为，美联储可能最早在6月就会升息，而升息可能有损黄金这种无法孳息资产的需求。

美元兑一篮子货币周四在该数据公布后上涨，这也令金价承压。

目前焦点是今天稍后将出炉的更多美国数据，及美联储本月稍晚的政 策会议，交易商将从中寻找更清晰的升息时点线索。

市场亦关注希腊债务危机的发展。

股市的上涨也进一步削弱了黄金需求。(完)

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