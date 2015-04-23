更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，贬值压力基本缓解市场陷入观望

* 人民币小幅收跌 * 中间价微升，与即期连两日背离 * 人民币近期贬值压力基本缓解 * 市场继续在窄幅盘整中寻觅方向 (新增收盘报价和评论) 路透上海4月23日 - 人民币兑美元即期 周四小幅收跌，中间价则微升，与即 期连两日背离。交易员表示，国际美元指数 显露疲态，人民币近期贬值压力基本缓解 ，日内波幅不足40个点子，结售汇相对均衡，市场继续在窄幅盘整中寻觅方向。 他们并表示，本周离岸人民币汇价甚至高于在岸，印证人民币贬值压力的缓解，而这与 国际美元指数最近显露疲态的走势一致，加上中国国家领导人此前放话人民币不应继续贬值 ，人民币短期料在6.18-20元之间徘徊。 "即期这边动不起来，客盘在6.2附近结购汇都比较均衡，人民币贬值预期基本没有，而 央行目前又没动力推动汇率升值，月内延续横盘的概率还是很大。"一城商行交易员指出， “当然，一直横着也不行，人民币国际化也要求汇率双向波动，有涨有跌才正常。” 另一股份行交易员认为，上个月伴随国际美元指数冲上100高位，人民币贬值压力陡增 ，这也是今天公布的银行代客结售汇逆差创下有纪录以来新高的重要理由，预计4月的银行 代客结售汇逆差水平应该会大大下降，从这个角度而言，跨境资本流出的压力也会缓解，毕 竟中国外汇储备还是有保障的。 不过，跨境资本流出亦已经引发监管层的关注。国家外管局国际收支司司长管涛周四称 ，人民币汇率双向波动加强，跨境资金流动震荡加剧，资金呈现流出压力。未来跨境资本流 动仍将呈现震荡走势，美国货币政策正常化和美元升值对中国资本流动影响逐渐显现但冲击 有限，不排除部分企业债务负担过重，存在货币错配，但外管局暂时不会采取新的控制资金 流出的措施。 中国国家外汇管理局周四公布，3月银行结售汇连续第八个月录得逆差，规模4,062亿元 人民币（等值660亿美元） 创2010年有记录以来最大。其中，银行代客结售汇逆差3,562亿 元，为连续第七个月逆差且亦创2010年来最大规模；银行自身结售汇逆差499 亿元。 全球汇市方面，新西兰元是周四迄今波动最大的主要货币，跌幅达1.5%，此前新西兰央 行一高级官员指出有必要降息，而非升息。美元则重拾涨势，兑欧元本周再度升破1.07水准 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1980 6.1950 -0.05% 中间价 6.1281 6.1290 0.01% 成交额 159亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大波 -1.17% (上限±2%) 日高 日低 幅 日内波动幅度(pips) 38 6.1963 6.2001 2015年来即期升贬值幅度 0.10% 1年期美元/人民币掉期升水 1545 离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日 1年期NDF 6.2805/6.2855 6.274 CNH即期 6.1958/6.1978 6.1933 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率 浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/张金栋; 审校 黄凯/倪蔚丹)