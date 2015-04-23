路透基点：越秀地产委托台北富邦银行安排8,000万美元三年期贷款--TRLPC

路透香港4月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上 市中资公司--越秀地产股份有限公司委托台北富邦商业银行安排一笔8,00 0万美元的三年期贷款。 消息人士称，越秀地产将于周五在台北为这项融资举行银行推介会。 所筹资金将用作运营资本。 越秀地产于2014年9月完成一笔15亿港元三年期子弹式定期贷款，最 高综合收益为280个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码240个 基点，费用为120个基点。永隆银行任牵头行兼簿记行，中国农业银行(香 港)和上海浦东发展银行(香港)以牵头行身份加入。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)