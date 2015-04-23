路透基点：越秀地产委托台北富邦银行安排8,000万美元三年期贷款--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上 市中资公司--越秀地产股份有限公司委托台北富邦商业银行安排一笔8,00 0万美元的三年期贷款。 消息人士称，越秀地产将于周五在台北为这项融资举行银行推介会。 所筹资金将用作运营资本。 越秀地产于2014年9月完成一笔15亿港元三年期子弹式定期贷款，最 高综合收益为280个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码240个 基点，费用为120个基点。永隆银行任牵头行兼簿记行，中国农业银行(香 港)和上海浦东发展银行(香港)以牵头行身份加入。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。