全球贵金属：4月22日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

路透4月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量持平上日水准 ，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦持稳。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 23,867,202.4 4月22日 23,867,202.4 4月21日 0.0 0.00% iShares 326,334,428.7 4月22日 326,334,428.7 4月21日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 于春红)