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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 16:52 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元回落，因英国零售销售数据逊于预期

英镑兑欧元 也下跌。欧元上涨0.4%，报0.7158英镑，交易员表示，企业需求亦提振欧元。

英国政府公债期货上扬。数据公布前，6月公债期货由119.42上涨，触及日高119.72。该期约最新报119.64，日内上涨12个跳动点。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/陈宗琦；审校 李婷仪/龚芳)

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